lifecell в очередной раз поделился своей лицензией с оператором фиксированной связи. Провайдер широкополосного интернет-доступа Фринет стал уже шестым партнером мобильной компании, получившим от нее копию разрешения на деятельность. Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

Согласно данным, мобильный оператор налаживает партнерские связи с провайдерами для предоставления конвергентных услуг своим абонентам.

«Диджитал-оператор lifecell стремится предоставлять как можно большему количеству украинцев доступ к современным качественным диджитал-услугам и сервисам, где бы они не находились — на работе, дома или путешествуя по Украине. Именно поэтому оператор вместе с партнерами, операторами фиксированной связи, развивает направление конвергентных услуг. Такое сотрудничество дает возможность партнерам lifecell предоставлять полный спектр услуг своим абонентам, включая мобильную связь и современные удобные диджитал-сервисы», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в недавнем времени копию лицензии lifecell получили провайдеры TENET и Триолан. Ранее партнерство с оператором мобильной связи заключили Воля, Вега и Ланет, причем первые два уже запустили конвергентные услуги для абонентов.

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