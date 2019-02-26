Viasat запустил новый сериальный канал. Наполнением ViP Serial станут продукты крупнейших мировых киностудий в формате HD, пишет ВсеТВ.

Согласно данным, сериальный формат на сегодня является очень востребованным среди зрителей, более 50% абонентов предпочитают просмотр именно такого контента. В связи с этим Viasat решил создать продукт, полностью соответствующий пожеланиям аудитории. Таким образом, оператор предоставит пользователям доступ к самым рейтинговым проектам крупнейших студий мира, включая нашумевшие сериалы, драмы и экранизации.

Сообщается, что новый развлекательный телеканал войдет в пакет ViP и будет доступен для просмотра как в сетях платного телевидения, так и в онлайн-кинотеатре ViP Play.

Напомним, в 2017 году в ходе ребрендинга каналы семейства Viasat Premium сменили свое графическое оформление и логотипы, добавив в них обозначение «ViP».

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