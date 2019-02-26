Компания Samsung Electronics и итальянская телекоммуникационная компания Fastweb планируют провести первый в Италии тест сети беспроводного фиксированного доступа в стандарте 5G с использованием частот коммерческого спектра. Цель данного теста состоит в том, чтобы продемонстрировать возможность использования сетей 5G Fixed Wireless Access (5G FWA) в качестве конкурентоспособной альтернативы технологии FTTH (волокно в дом) для доставки широкополосного гигабитного интернета высочайшего качества конечным пользователям.

Тест начался в первую неделю февраля – после подписания соответствующего соглашения между компаниями – и будет проводиться на протяжении ближайших пяти месяцев, охватив множество жилых и офисных зданий в Милане.

На протяжении первой недели теста, который проводится с использованием частот в полосе 26 ГГц, купленных компанией Fastweb в октябре 2018 года во время итальянского аукциона частот для 5G, скорость загрузки достигла отметки в 1 Гбит/сек. На следующих этапах теста должна быть доказана эффективность сетей 5G FWA с точки зрения стоимости и скорости их развёртывания в сравнении с привычными сетями FTTH, а также изучены возможные операционные проблемы, которые потенциально могут возникать в процессе предоставления услуги конечному пользователю.

Компания Samsung предоставила компании Fastweb для проведения теста полноценное решение 5G FWA, включающее в себя ядро, модули радиодоступа 5G, использующие частоты миллиметрового диапазона и позволяющие обеспечить покрытие с высокой плотностью и услуги связи высокой пропускной способности для подключения домашних 5G маршрутизаторов (клиентского оборудования), установленных в близлежащих домах и офисах.

«Мы очень рады возможности участвовать в проекте Fastweb по предоставлению услуг сквозной 5G FWA связи, обеспечивающих конечному пользователю скорость нового поколения, – заявил исполнительный вице-президент и глава сетевого бизнеса в компании Samsung Electronics Пол Кьюнвон Чон. – Компания Samsung будет сотрудничать с Fastweb для превращения широких возможностей сети 5G FWA в диапазоне 26 ГГц в преимущества для клиентов и предприятий».

«Данный тест уже стал практическим подтверждением высокой производительности 5G FWA, а также возможности использования данной технологии для предоставления услуг широкополосного доступа, не уступающих по качеству оптико-волоконным сетям, семьям и предприятиям, находящимся в районах, куда невозможно протянуть сети FTTH, – говорит генеральный директор Fastweb Альберто Каньканьо. – В процессе реализации наших планов, связанных с удовлетворением потребностей рынка и повышением качества обслуживания клиентов мы планируем использовать 5G FWA для расширения зоны охвата нашей широкополосной инфраструктуры. Мы уверены, что благодаря проведению данного, совместного с компанией Samsung теста, мы сможем продемонстрировать реальность использования в Италии сети FWA в миллиметровом диапазоне как с коммерческой, так и с технической стороны.

Компания Fastweb сумела успешно реализовать программу данного теста в силу того, что Италия представляет собой идеальное место для использования сетей 5G FWA с целью предоставления услуг домашнего широкополосного доступа в силу того, что в данной стране волоконные сети широко доступны на уровне уличной инфраструктуры, а это значит, что в Италии достаточно легко можно устанавливать 5G FWA антенны на идеальном расстоянии от зданий. Более того, на крышах 99% итальянских домов имеются телевизионные антенны, облегчающие установку дополнительного оборудования. После успешного завершения тестов в компании Fastweb планируют заявить официально о приходе в Италию услуг связи нового поколения.

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