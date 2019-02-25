В Украине может появиться плавучий космодром. Инициатива создания платформы на воде принадлежит госпредприятию «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова», пишет Укринформ.

По данным источника, гендиректор предприятия Сергей Войт нацелен на возведение космодрома на территории Херсонской области.

«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», — прокомментировал Войт.

Отмечается, что для реализации проекта Южмаш уже договорился о сотрудничестве с херсонским заводом по изготовлению доков «Паллада».

Напомним, недавно основатель компании «Space Logistics Ukraine» Дмитрий Легеза высказал идею создания в Украине космопорта.

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