За прошедший год в Латвии было открыто 11 уголовных производств по нарушению авторского права и незаконному распространению видеоконтента. Полиции удалось прикрыть два крупных онлайн-кинотеатра и группу компаний, нелегально предоставлявших услуги IPTV, пишет DELFI.lv.

Сообщается, что среди всех 11 уголовных процессов по делу пиратов пять было начато Рижским региональным управлением Госполиции. Еще два открыло Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

В частности, в рамках борьбы с нелегальным распространением аудиовизуального контента полиции удалось пресечь деятельность двух крупных пиратских онлайн-кинотеатров, предлагавших своим пользователям более 2000 фильмов каждый.

Также была обнаружена организация из 54 микропредприятий, незаконно предоставляющая услуги IPTV для 8000 абонентов.

Отмечается, что в прошедшем году наиболее распространенным нарушением среди пиратов стало нелицензированное распространение IPTV и кардшаринг – использование одной карты доступа несколькими ресиверами.

Напомним, недавно Mediasat сообщал, что в Бразилии пресекли работу трех нелегальных IPTV платформ, уличённых в пиратском распространении телевизионного контента испанской Ла Лиги.

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