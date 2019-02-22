Новости Синьхуа теперь будет освещать ИИ-ведущая. В штабе новостного агентства уже работают киберведущие-мужчины, а начиная с марта, коллектив пополнит «женский» искусственный интеллект, передает Хайтек+.

Сообщается, что цифровая ведущая по имени Синь Сяомэн была разработана совместно с компанией Sogou и «срисована» с одной из сотрудниц Синьхуа.

Новая ведущая будет освещать главные политические события страны — ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Отмечается, что Синь Сяомэн сможет полноценно заменить «устаревшие» мужские аналоги, поскольку является более совершенной разработкой. Так, например, новая киберведущая умеет жестикулировать и вставать с места.

Согласно данным, ИИ-ведущие Синьхуа на сегодня записали почти 3500 новостных выпусков общей продолжительностью более 10000 минут.

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