Правительство России заявило о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, заданием которого будет контроль трафика в пределах Рунета. Документ об учреждении уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Lenta.ru.

Согласно данным, регулятор будет создан в рамках рассмотрения проекта о суверенном интернете в Российской Федерации и находиться под прямым руководством Роскомнадзора.

Целью подразделения станет контроль безопасности сети, посредством мониторинга и обработки трафика местных операторов связи. Запустить Центр планируют до 1 января 2020 года.

Отмечается, что дополнительного финансирования проект не затребует, поскольку все затраты уже были прописаны в утвержденном бюджете Роскомнадзора и Минкомсвязи.

Напомним, ранее сообщалось, что российский проект независимого интернета прошел первое чтение Госдумой. Инициатива предполагает принятие необходимых мер для обеспечения работы российского интернета, если он потеряет доступ к Всемирной сети.

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