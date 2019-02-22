Телеканалы Общественного «UА: Перший» и «UА: Культура» станут доступны для просмотра на мобильных устройствах. Как заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, мобильное приложение будет запущено до конца февраля, передает Детектор Медиа.

Сообщается, что приложение будет функционировать подобно мобильной версии трех каналов «Українського радіо», выпущенной в прошедшем году.

«Запущено мобильное приложение трех каналов “Українського радіо” и к концу февраля будет запущено мобильное приложение телевизионной платформы с каналами “UА: Перший” и “UА: Культура”», поделился Аласания.

Отмечается, что мобильная версия «Українського радіо», радио «Промінь» и радио «Культура» доступна всем пользователям iOS и Android, которые скачали приложение в GooglePlay. К концу текущего месяца украинцам станет доступна версия каналов «UА: Перший» и «UА: Культура» для просмотра с телефона.

Напомним, ранее директор планово-экономического департамента НОТУ Ирина Горецкая озвучила финансовый план телерадиокомпании на 2019 год. Согласно документу, на производство контента для Общественного выделили 108 миллионов гривен.

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