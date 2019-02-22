Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания озвучил новые конкретные параметры и критерии проверки телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. Соответствующий документ был опубликован на сайте регулятора.

Согласно данным, контроль над языком программ эфирных телеканалов осуществляется, исходя из речи ведущих, дикторов, гостей и других участников передачи. Под претензию не подпадают люди, случайно попавшие в кадр – массовка, участники митингов и т.д.

В случае, если программа не имеет ведущего или закадровой озвучки, а также непосредственных действующих лиц, мониторинг соблюдения квот будет проведен на основе визуального контента, такого как графическое оформление и титры. В то же время надписи, являющиеся частью интерьера или случайно попавшие в кадр (например, при панорамной съемке), засчитываться не будут. Интершумы также не подпадают под проверку.

Отмечается, что если язык передачи нельзя идентифицировать по речи ее участников или по визуальному оформлению, вне зависимости от хронометража, она не войдет в список программ для вычисления квоты государственного языка.

Напомним, ранее Нацсовет принял решение освободить иностранные телеканалы от языковых квот, в частности – от обязательного использования украинских звуковых дорожек. Соответствующее решение регулятор вынес в новой редакции проекта Порядка адаптации иностранных телеканалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.