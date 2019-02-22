Государственное управление по делам авторских прав КНР реформирует систему борьбы с онлайн-пиратством. Ресурсами, нелегально размещающими фильмы, займется полиция, предает русская служба Синьхуа.

«Инспекции будут сосредоточены на сайтах, приложениях для смартфонов, аккаунтах WeChat и платформах электронной торговли», — говорится в сообщении.

Поскольку многие пираты для незаконного размещения контента используют зарубежные серверы, Управление нацелено на расширение международного сотрудничества в борьбе с нарушениями авторских прав.

Кроме того, для более эффективного обнаружения и устранения пиратских ресурсов регулятор подключит Государственное управление кинематографии, министерство общественной безопасности, а также Министерство промышленности и информатизации.

Отмечается, что особо крупные случаи нелегальной трансляции фильмов, вышедших в кинотеатрах, были зафиксированы в первые две недели февраля. Тогда Управлению по делам авторских прав удалось заблокировать более 7,5 тысячи ссылок на пиратский контент.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о том, что ряд голливудских киностудий подал в московский суд иски против российских пиратов. В течение 2018 года в России было заблокировано 170 сайтов с нелегальными копиями кинопродукции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.