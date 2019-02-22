Данные исследования, проведенного консалтинговой фирмой A.T. Kearney, которая исследует отношение пользователей к услугам домашней связи, говорят о том, что стоимость доступа к широкополосному интернету и службам WiFi для европейцев имеет меньшее значение, чем такие факторы, как качество услуг, покрытие и доступ к инновационным продуктам.

Данные отчёта, в котором анализируется ценность домашней связи с точки зрения пользователей, указывают на то, что потребители в наивысшей степени ценят «коллективные» преимущества домашнего интернета – среди которых такие показатели, как покрытие, качество работы сети, инновационные решения – 38% опрошенных заявили, что для них наибольшее значение имеют именно эти характеристики. Далее следуют «индивидуальные» преимущества – такие, как скорость и размер пакета, которые выделили 33% респондентов. В то же время стоимость пакета назвали наиболее важным фактором лишь 16% опрошенных, а гибкость упомянули 13%.

В процессе подготовки отчёта «Глазами потребителя: Формирование стоимости в секторе телекоммуникаций», созданного по заказу международной теле- и интернет-компании Liberty Global, эксперты агентства A. T. Kearney опросили 8 000 респондентов в восьми странах Европы – в Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Польше, Ирландии, Франции, Германии и Нидерландах.

Изучив внимательно соотношение между ценой и инвестициями в услуги высококачественного доступа к домашнему широкополосному интернету, авторы отчёта сделали вывод о наличии положительной связи между уровнями цен, инвестициями и преимуществами, предлагаемыми обществу. В исследовании указывается на наличие своего рода благотворного круга, в котором положительное формирование доходов через цены создаёт пространство для инвестиций, что, в свою очередь, оказывает влияние на дальнейшее получение доходов. Это подтверждается тем фактом, что первые 10 стран ЕС по уровню относительных цен опережают 10 последних по всем проанализированным показателям благосостояния общества – включая онлайн-образование, покупки, услуги электронного правительства, облачные вычисления и анализ больших данных.

В отчёте также говорится о том, что доступ к домашнему интернету и WiFi ставился респондентами на первое или одно из первых мест в шести из восьми европейских стран проведения опроса – опережая такие вещи и явления, как праздники, шоколад, любимый телеканал и даже секс. Лишь в двух странах – Швейцарии и Польше – домашний интернет и WiFi не вышли на первое место.

Авторы отчёта также рассмотрели значимость услуг широкополосной связи в разрезе поколений и обнаружили, что наивысшую ценность широкополосный интернет и WiFi представляет для самого молодого поколения (18-29 лет), представители которого говорили, что согласятся отказаться на год от возможности доступа в интернет за среднюю сумму компенсации в 32 500 евро. Это в четыре раза больше цифры, которую называли люди в возрасте от 50 до 65 лет.

«Мы заказали данное исследование для того, чтобы выяснить для себя, что именно потребители считают наиболее важным в разрезе услуг широкополосного доступа и WiFi, – говорит руководитель отдела корпоративных вопросов в Liberty Global Мануэль Конштамм. – В частности, основной вывод заключается в том, что стоимость услуг находится далеко не на первом месте в списке приоритетов для потребителя, и это значит, что регуляторным органом следовало бы подумать о том, как сбалансировать все основные факторы, названные потребителями приоритетными – включая покрытие, качество работы сети, инновационные решения – а не фокусировать внимание исключительно на стоимости таких услуг».

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