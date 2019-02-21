«Зеонбуд» заключил с Общественным контракт на цифровое вещание по новым тарифам, пишет Детектор Медиа.
Сообщается, что провайдер будет транслировать программы Национальной общественной телерадиокомпании Украины в цифровом формате в стандарте DVB-T2. Общая плата за тарифы составит 58 млн. 977 тыс. гривен.
«НСТУ заказала 8742 часа вещания для общенациональных телеканалов «UA: Перший» и «UA: Культура», а также для регионального филиала «UA: Донбас». Для остальных 21 регионального филиала НСТУ заказано 5826 часов вещания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на возрастание тарифов в 2019 году на 37%, обе стороны в контракте согласовали уменьшение стоимости услуг.
Напомним, что ранее Министерство юстиции не поддержало запуск платного пакета телеканалов «Зеонбудом», опираясь на жалобы провайдеров платного телевидения.