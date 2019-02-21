YouTube Kids теперь доступен в Украине. Дети могут смотреть ролики как через мобильное устройство, так и с помощью телевизора, используя ChromeCast, Apple TV или Smart TV. Об этом пишет Tehnot.

Детская видеоплатформа предоставляет развлекательный и познавательный контент и является одним из самых популярных приложений в США. Детям доступны ролики на различные темы, включая музыку, искусство, спорт и образование.

Отличительной особенностью сервиса является возможность контролировать поток видео и сам процесс просмотра. Родители могут ограничивать спектр просматриваемого ребенком контента, исключая определенные темы. Кроме того, можно и вовсе отключить функцию поиска нового материала, а также контролировать время просмотра с помощью таймера.

Напомним, в ноябре компания «Google Украина» сообщила о старте работы локальных версий YouTube Music и YouTube Premium.

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