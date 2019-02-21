Оператор связи обеспечил доступом к 4G еще ряд населенных пунктов на Закарпатье, увеличив таким образом число пользователей сети четвертого поколения Vodafone в Украине до 19 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«4G появилось в городе Перечин и селах Закарпатья: приграничных селах Горонглаб, Тыйглаш, Тарновцы и Невицкое, а также в селах Обава, Поляна, Завидово, Оноковцы и Баранинцы. Скоростным интернетом теперь можно пользоваться в Здолбунове и Стрельске Ровенской области, а также в городе Бобринец Кировоградской области», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Vodafone намерен запускать ряд новых услуг в соответствии с этапами подключения 4G в стране. Абоненты оператора смогут пользоваться различными сервисами, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, облачные сервисы, интернет вещей и тому подобные.

Напомним, недавно Vodafone сообщал, что расширил покрытие сети четвертого поколения на Западной Украине.

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