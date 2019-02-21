Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изъял телеканал TV XXI из перечня разрешенных в Украине иностранных программ. Выяснилось, что вещатель не соответствует нормам Евроконвенции о трансграничном телевидении и Законодательству Украины. Об этом член регулятора Сергей Костинский пишет в Facebook.

Согласно данным, TV XXI, имеющий юрисдикцию Латвии, вещал на территории Украины с 2008 года. Однако запрос Нацсовета в латвийский регулятор показал, что телеканал лишили местной лицензии еще в прошлом году, а текущее разрешение на вещание он получил от Роскомнадзора.

Кроме того, в эфире TV XXI была обнаружена российская региональная реклама с оплатой в рублях и ссылкой на российский сайт, что трактуется Законодательством Украины как угроза государственным интересам.

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, члены Нацсовета приняли единогласное решение о запрете ретрансляции телеканала на территории Украины.

Напомним, недавно Нацсовет принял решение приостановить ретрансляцию канала «Наше любимое кино» сроком на полгода в связи с неоднократной фиксацией в его эфире фильмов и актеров, запрещенных на территории Украины.

Еще ранее Medaisat сообщал о намерении Нацсовета лишить лицензии провайдера «Телесистемы Украины» из-за отказа лицензиата проходить проверку.

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