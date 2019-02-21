ПОДЕЛИТЬСЯ
Rai Radiotelevisione Italiana
Фото: Il Giornale

В 2020 году итальянский общественный вещатель RAI планирует начать трансляцию контента в стандарте 8K. Вещание в таком стандарте начнётся с трансляции соревнований Олимпиады в Токио. Таким образом, компания RAI станет первой в Европе, внедрившей данную технологию.

Свои планы, связанные с запуском новой технологии, вещатель представил на конференции в Риме, во время которой участники могли ознакомиться с несколькими образцами контента, произведенного компанией в стандартах 4K и 8K.

Компания RAI уже имеет в своём портфеле собственный телеканал, вещающий в стандарте 4K (Ultra HD), программы которого транслируются на нерегулярной основе с бесплатной спутниковой платформы Tivùsat, на которой также доступны ещё три 4K канала – NASA 4K, Fashion TV 4K и 4K1.

В эфире канала Rai 4K можно видеть документальные фильмы, телесериалы, футбольные матчи, а также трансляции различных специальных мероприятий – таких, в частности, как Рождественская месса в Ватикане.

Между тем, итальянская газета Italia Oggi сообщила, что 2019 год может принести компании RAI убытки на сумму в примерно 15 миллионов евро – и это на фоне прибыли в 14.3 миллиона в 2017 году и безубыточного 2018 года.

Убыток прежде всего может быть связан со снижением на 100 миллионов евро объёмов доходов от продажи лицензий на телевизоры (в 2018 году сумма дохода в этом секторе составила 1.8 миллиарда евро), направленных на другие цели, падением доходов от рекламы (на 2.6% – до 633 миллионов евро), а также увеличением затрат на реализацию бизнес-плана, который, в частности, предусматривает запуск англоязычного телеканала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияНорвегия проведет испытание 5G
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА