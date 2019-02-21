В 2020 году итальянский общественный вещатель RAI планирует начать трансляцию контента в стандарте 8K. Вещание в таком стандарте начнётся с трансляции соревнований Олимпиады в Токио. Таким образом, компания RAI станет первой в Европе, внедрившей данную технологию.

Свои планы, связанные с запуском новой технологии, вещатель представил на конференции в Риме, во время которой участники могли ознакомиться с несколькими образцами контента, произведенного компанией в стандартах 4K и 8K.

Компания RAI уже имеет в своём портфеле собственный телеканал, вещающий в стандарте 4K (Ultra HD), программы которого транслируются на нерегулярной основе с бесплатной спутниковой платформы Tivùsat, на которой также доступны ещё три 4K канала – NASA 4K, Fashion TV 4K и 4K1.

В эфире канала Rai 4K можно видеть документальные фильмы, телесериалы, футбольные матчи, а также трансляции различных специальных мероприятий – таких, в частности, как Рождественская месса в Ватикане.

Между тем, итальянская газета Italia Oggi сообщила, что 2019 год может принести компании RAI убытки на сумму в примерно 15 миллионов евро – и это на фоне прибыли в 14.3 миллиона в 2017 году и безубыточного 2018 года.

Убыток прежде всего может быть связан со снижением на 100 миллионов евро объёмов доходов от продажи лицензий на телевизоры (в 2018 году сумма дохода в этом секторе составила 1.8 миллиарда евро), направленных на другие цели, падением доходов от рекламы (на 2.6% – до 633 миллионов евро), а также увеличением затрат на реализацию бизнес-плана, который, в частности, предусматривает запуск англоязычного телеканала.

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