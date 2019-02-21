Платформы Hulu и YouTube TV являются самыми популярными платформами для трансляции программ живого потокового ТВ на территории США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством UBS.

201 респондент из 2 000 опрошенных в процессе исследования, проведенного в ноябре 2018 года, заявил, что является подписчиком услуг Live TV от компании Hulu, а 183 – о том, что являются подписчиками YouTube TV. На третьем месте оказалась платформа Directv Now, а далее разместились, соответственно, Sling TV, PlayStation Vue, Philo и fuboTV.

Исследование также показало, что интерес к «кабельному отказничеству» набирает обороты: 20% респондентов сообщили о своих планах отказаться от подписки на услуги операторов традиционного платного ТВ в ближайшие 12 месяцев. И это значительный рост в сравнении с 11%, высказывавшими аналогичные мысли в конце 2017 года. Всё это полностью меняет прежнюю картину, когда пользователи стремились сохранить подписку на оба типа услуг, тестируя новые платформы.

«59% опрошенных заявили о том, что имеют оформленную подписку на услуги двух типов – при 69% по данным опроса за прошлый год, – говорит аналитик UBS Джон Ходулик. – На фоне недавнего повышения цен и снижения рекламной активности мы ожидаем, что данная тенденция ускорит сокращение числа подписчиков традиционных ТВ платформ».

Напомним, сегодня YouTube Kids начал работу в Украине.

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