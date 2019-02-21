В Норвегии запустят тестовую версию сети 5G. Реализует пилотный проект оператор Telenor совместно с производителем оборудования Ericsson, пишет Content-Review.

Сообщается, что проверка сети пятого поколения будет проведена с помощью пяти семейств, чьей задачей будет использовать домашний интернет и ТВ. На данный момент определяются участники тестирования, а также разрабатываются сценарии испытаний.

Запустить тестирование Telenor планирует уже летом текущего года, а завершить проверку – в 2020 году. По результатам испытания оператор намерен запустить 5G в массовое пользование.

Напомним, недавно Mediasat сообщал, что к тестированию сети пятого поколения готовится Казахстан. По окончанию тестирования будут названы сроки обеспечения 5G в стране.

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