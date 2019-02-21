Huawei совместно с турецким мобильным оператором Turkcell запустят проект внедрения 5G на основе облачных технологий. Цель сотрудничества заключается в создании глобальной облачной сети EPK, которая осуществит переход на стандарт пятого поколения в мировом масштабе, пишет ITSZ.ru.

«В ее основу лягут коммерческая облачная программная архитектура, технология разделения “плоскости пользователя” и “плоскости управления” (CUPS) и технология A/B тестирования (сплит-тестирования). Этот шаг станет новым этапом в преобразовании сетевой архитектуры операторов для повсеместного внедрения 5G», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Huawei сотрудничает почти с 500 операторами связи в области сетевых решений на основе облачных технологий для интенсификации процесса внедрения 5G в мире.

Напомним, недавно сообщалось, что Huawei принял участие в тестовом запуске сети пятого поколения в Таиланде.

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