Viasat и Facebook заключили сотрудничество для обеспечения доступа к широкополосному интернету жителям удаленных регионов Мексики. В случае успеха проект получит глобальное распространение, пишет Телеспутник.

В рамках этого сотрудничества Viasat разместит высокоскоростные спутниковые точки доступа Wi-Fi – предоставляемые в качестве доступной предоплаченной услуги – в тысячах сельских населенных пунктах. Facebook выступит в качестве инвестора проекта, а также поможет определить оптимальные места хот-спотов в рамках текущего и планируемого в будущем интернет-покрытия.

На сегодняшний день, как уверяет вице-президент Facebook Connectivity Дэн Рабинович, проект открыл высокоскоростной доступ к сети более чем миллиону жителей удаленных регионов Мексики. По его словам, такая тенденция указывает на возможность применения данной технологии в сельской местности всего мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook совместно с крупнейшей авиастроительной компанией мира Airbus проводит тестирование беспилотника, который может раздавать интернет.

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