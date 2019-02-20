К 2022 году годовой мобильный интернет трафик приблизится к отметке в один зеттабайт (270 байта) и будет составлять почти 20% от всего мирового IP-трафика, годовые объёмы которого составят 930 эксабайт (1018 байт) – примерно в 113 раз выше всего трафика, сгенерированного в 2012 году. Параллельно количество пользователей мобильных сетей в ближайшие пять лет вырастет до 5.5 миллиардна абонентов, то есть – на полмиллиарда выше, чем было отмечено в 2017.

По меньшей мере, именно так видят ближайшее будущее эксперты из компании Cisco, которая представила обновлённый прогноз «Визуальный индекс мобильных сетей» (VNI). Подобные прогнозы компания делает уже на протяжении белее чем десяти лет. Наряду с прогнозами относительно устойчивого ростом использования смартфонов эксперты из компании из города Сан-Хосе высказывают мысль о том, что в будущем мы станем свидетелями стабильного роста популярности устройств, функционально готовых к подключению к мобильным сетям либо Интернету вещей (IoT), а также троекратного увеличения скоростей мобильного интернета.

«По мере того, как объёмы глобального мобильного трафика будут приближаться к зеттабиту, технологии 5G и Wi-Fi будут мирно существовать в качестве взаимодополняющих и необходимых технологий беспроводного доступа, дающих ключевые преимущества», – заявил старший вице-президент и генеральный менеджер отдела предоставления услуг в Cisco Джонатан Девидсон.

В частности, в компании Cisco считают, что к 2022 году в мире будет насчитываться более 12 миллионов IoT совместимых либо функционально готовых к мобильному подключению гаджетов, подключенных к всемирной паутине. В 2017 году таких устройств было около 9 миллионов. В компании также прогнозируют, что средние скорости мобильных сетей в мире вырастут с 8.7 Мбит/сек по состоянию на 2017 год до 28.5 Мбит/сек к 2022 году. В частности, благодаря внедрению технологии 5G.

Собственно, касательно технологии 5G в компании Cisco прогнозируют, что её доля превысит 3% от общего количества мобильных подключений (более 422 миллионов 5G совместимых устройств по всему миру), а доля 5G трафика составит почти 12% от глобального мобильного трафика данных (в то же время, на долю 4G будет приходиться 54% всех подключений – при 35% по состоянию на 2017 год). В среднем, считают в компании, 5G подключения будут генерировать в три раза больше трафика (22 Гб в месяц) чем стандартные 4G подключения (8 Гб в месяц).

Однако, несмотря на рост 5G, технология Wi-Fi, по мнению экспертов из Cisco, будет оставаться для большинства людей в ближайшем будущем основным способом подключения к Интернету. В компании прогнозируют, что 59% общего мобильного трафика данных будет приходиться на каналы Wi-Fi (для сравнения – в 2017 году доля Wi-Fi составляла 54%); 51% от общего объёма IP трафика будет передаваться через местные беспроводные сети (против 20% трафика, идущего через мобильные сети); а также указывают на то, что в период с 2017 по 2022 год общее количество точек доступа Wi-Fi вырастет в мире в четыре раза (с 124 миллионов до 549 миллионов).

Любопытным является прогноз компании Cisco касательно небольшого роста в ближайшие несколько лет объёмов использования высокоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN) – технологии беспроводного доступа, позволяющей подключаемым устройствам обмениваться данными на больших расстояниях на низкой скорости. К 2022 году, согласно прогнозам компании, LPWA сети будут поддерживать работу 14 процентов мобильных устройств – при 1.5% двумя годами ранее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.