YouTube видоизменил санкции для нарушителей политики видеоплатформы. Отныне авторов некорректного контента не будут сразу же лишать доступа к функциям сервиса, ограничиваясь на первый раз предупреждением, передает ТСН.
Сообщается, что материал, в котором зафиксируют нарушения, будет сразу же удален. Однако его создатель будет «прощен», и не лишится возможности проводить трансляции и добавлять ролики. С другой стороны, при повторном игнорировании правил видеосервиса, автор контента будет подвержен всем санкциям, применяемым ранее.
Напомним, что еще в недавнем времени пользователи, нарушившие политику сообщества, сразу же получали трехмесячный «бан» на прямые трансляции. Если нарушения фиксировались повторно, автор лишался возможности добавлять новые видео в течение двух недель. На третий раз – нарушителя блокировали на три месяца.
Теперь, согласно новым правилам, создатели контента, который YouTube посчитает неуместным, получают дополнительный шанс на исправление.
Напомним, ранее YouTube сообщал о намерении убрать кнопку «Дизлайк» под роликами. По мнению представителей видеоплатформы, эта функция изначально была введена для оценки качества видео, однако современные пользователи распоряжаются своим правом «неодобрения» совершенно неправильно.