YouTube видоизменил санкции для нарушителей политики видеоплатформы. Отныне авторов некорректного контента не будут сразу же лишать доступа к функциям сервиса, ограничиваясь на первый раз предупреждением, передает ТСН.

Сообщается, что материал, в котором зафиксируют нарушения, будет сразу же удален. Однако его создатель будет «прощен», и не лишится возможности проводить трансляции и добавлять ролики. С другой стороны, при повторном игнорировании правил видеосервиса, автор контента будет подвержен всем санкциям, применяемым ранее.

Напомним, что еще в недавнем времени пользователи, нарушившие политику сообщества, сразу же получали трехмесячный «бан» на прямые трансляции. Если нарушения фиксировались повторно, автор лишался возможности добавлять новые видео в течение двух недель. На третий раз – нарушителя блокировали на три месяца.

Теперь, согласно новым правилам, создатели контента, который YouTube посчитает неуместным, получают дополнительный шанс на исправление.

Напомним, ранее YouTube сообщал о намерении убрать кнопку «Дизлайк» под роликами. По мнению представителей видеоплатформы, эта функция изначально была введена для оценки качества видео, однако современные пользователи распоряжаются своим правом «неодобрения» совершенно неправильно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.