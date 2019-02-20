В Таджикистане, в связи с новым постановлением президента Эмомали Рахмона, были установлены новые правила выдачи и использования сим-карт для операторов связи и абонентов. Об этом пишет новостное агентство Sputnik.

Согласно документу, лица, получившие паспорт до 2014 года, обязаны перерегистрировать свои сим-карты. Кроме того, на каждого гражданина может быть зарегистрировано не более двух карт.

Новые «симки» можно приобрести только при наличии паспорта образца 2014 года. Граждане, которым исполнилось 16, могут получить карту только с письменного согласия родителей, причем последние обязуются контролировать использование сим-карты своим ребенком.

В свою очередь мобильные операторы должны аннулировать все сим-карты, не используемые более полугода. Они вынуждены вести электронный архив документации при регистрации пользователей, а также установить камеры наблюдения во всех пунктах продажи стартовых пакетов. Кроме того, компании сотовой связи не могут реализовать свои услуги заграницей, так же как и зарубежным аналогам запрещено продавать свои карты на территории Таджикистана.

Напомним, в России ФСБ предложила использовать отечественные сим-карты и оборудование для сети 5G.

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