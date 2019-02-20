Транслятором матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) на территории Украины с сезона 2019/2020 будет компания Setanta Sports. До этого, начиная с 2010 года, права принадлежали телеканалам «Футбол 1» и «Футбол 2», которые входят в состав холдинга «Медиа Группа Украина». Об этом пишет издание Sport Arena.

В сообщении отмечается, что в настоящее время спортивные телеканалы группы Setanta не работают на украинском рынке, но к новому футбольному сезону ожидается запуск специальной украиноязычной версии телеканала.

Что будет транслироваться в эфире вновь созданного телеканала кроме АПЛ не уточняется.

«На телеканале «Футбол» останутся матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Серии А. Также почти наверняка каналы продолжат показывать украинскую Премьер-лигу, которая с нового сезона должна будет продаваться единым пулом», – пишет Sport Arena.

Setanta Sports является крупнейшим международным спортивным телеканалом и базируется в Дублине. С 2012 года была запущена специальная версия «Сетанта Спорт Евразия», вещающая на русском языке на территории 13 стран постсоветского пространства.

Напомним, права на показ испанской Ла Лиги (LaLiga), немецкой Бундеслиги (Bundesliga) и французской Лиги-1 (Liga 1) принадлежат компании MEGOGO. В начале этого года видеосервис запустил специализированный канал «MEGOGO Футбол» в эфире которого транслируются матчи выше перечисленных футбольных лиг.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.