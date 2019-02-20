Оператор lifecell намерен обеспечить удаленные регионы Украины доступом к 3G. Первый запуск экономной технологии предоставления связи RuralStar был успешно проведен в Запорожской области (с. Новобогдавновка), сообщает пресс-служба компании.

RuralStar – это решение, позволяющее удешевить предоставление услуг связи для сельской местности, разработанное компанией Huawei в 2017 году. Обеспечивает покрытие на расстоянии до 40 км от основной базовой станции.

После успешных тестов технологии в Харьковской области, lifecell впервые реализовал ее применение под Запорожьем. В дальнейшем ожидается запуск еще нескольких площадок связи с использованием RuralStar для жителей удаленных регионов Украины.

Напомним, ранее мобильный оператор расширил покрытие 4G, охватив 2252 населенных пункта и предоставив доступ к сети четвертого поколения более чем 22 миллионам украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.