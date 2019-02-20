Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, опираясь на постановление Кабмина, позволит провайдерам использовать беспроводной доступ в сеть для предоставления телеком-услуг. Об этом пишет Internet.UA.

Сообщается, что в первую очередь документ нацелен на экономию ресурсов, затрачиваемых операторами. Регулярные похищения и повреждения кабелей фиксированной связи требуют большого количества времени на их восстановление. Учитывая новое постановление, провайдеры могут предоставлять конвергентные услуги в период ремонтных работ. Не оставляя абонентов без связи.

Решение активно поддерживает Укртелеком, неоднократно становившийся жертвой воров. С помощью оператора «ТриМоб» провайдер в минувшем году начал пробную реализацию конвергентных услуг фиксированной телефонии в Днепропетровской области.

Однако, по истечению трех месяцев испытания, НКРСИ заявила, что такой способ все еще не готов полноценно заменить традиционное предоставление телеком-услуг, хоть и является хорошей альтернативой фиксированной сети в случае ее повреждения до момента восстановления.

Напомним, ранее Укртелеком подсчитал, что в течение 2018 года было похищено почти три тысячи километров кабеля компании. В среднем ежедневно крали более семи км.

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