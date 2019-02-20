Оператор мобильной связи расширил 4G-покрытие на территории Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, подключив к LTE-сети еще 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.

«Мобильный интернет 4G появился в районных центрах Татаров, Ворохта, Яремче, Микуличин, Городенка, Яблуница, Чортков, Збараж, Теребовля и селах этих районов. Благодаря этому еще более 315 тысяч жителей Украины в 100 населенных пунктах получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 3831 населенный пункт, где проживают 21,7 млн жителей Украины, а это – 52,3% населения», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что новые пользователи сети, которые имеют USIM-карты и смартфоны с поддержкой 4G, получат 10 000 МБ бонусом, которые могут использовать в течение месяца.

Напомним, недавно Киевстар сообщал о подключении к сети четвертого поколения 112 населенных пунктов Ивано-Франковской и Львовской областей.

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