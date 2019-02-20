Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению сети пятого поколения уже в текущем году. По окончанию тестирования будут названы сроки организации обеспечения 5G в стране, пишет BNews.kz.

Министр отметил, что в рамках работы над сетью 5G страна будет активно развивать интернет вещей и технологии виртуальной реальности.

Абаев также акцентировал, что в минувшем году в Казахстане начали строить волоконно-оптические линии связи для сельской местности. По прогнозам, уже к 2021 году сетью четвертого поколения будут обеспечены более 3000 сел.

На перспективу Казахстан нацелен на международное сотрудничество в проекте создания оптово-волоконноной магистрали, соединяющей Китай и Юго-Восточную Азию с Европой. Страна уже начала переговоры с Азербайджаном, планируя проложить линии связи по дну Каспийского моря.

Как писал ранее Mediasat, в 2018 году в Казахстане приступили к реализации масштабной государственной программы Цифровой Казахстан. В рамках проекта был создан технопарк «Астана-Хаб». В настоящее время «Астана-Хаб» управляет 140 проектами, в которые вовлечены 1 200 участников и 42 инвестора.

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