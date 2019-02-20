Выбор провайдеров услуг доступа в интернет достаточно широк, пожалуй, в любой стране, однако даже при наличии у вас этого самого выбора скорость интернета и стоимость доступа к нему в предложениях различных провайдеров, как правило, не очень отличаются.

Британский сайт Compare the Market, предлагающий сравнительные характеристики по различным темам, провёл любопытное исследование, касающееся скоростей и стоимости широкополосного интернета в разных уголках мира.

В ходе анализа специалистами Compare the Market было установлено, что наиболее быстрый интернет – в Сингапуре, где средняя скорость загрузки данных равна 185.25 Мбит/сек. На втором месте – Исландия, где средняя интернет-скорость составляет 153.3 Мбит/сек, а за ней в списке разместилась Южная Корея, в которой была отмечена скорость интернета на уровне 114 Мбит/сек. На пятом месте – США, со средней скоростью 107.28 Мбит/сек, а вот такая страна как Великобритания расположилась аж на 27 месте – интернет здесь работает со скоростью 55.14 Мбит/сек. А в самом низу списка расположился Бруней, где скорость интернета зафиксирована на уровне всего 15.15 Мбит/сек.

С практической точки зрения это значит, что загрузка часового видео с Netflix в Сингапуре займёт всего 16 секунд, в США – 28 секунд, в Великобритании – 54 секунды, а в Брунее на это может уйти 3 минуты и 18 секунд.

Наиболее низкая стоимость интернета – в Израиле, где цена доступа в месяц составляет 13.41 доллара, далее идут Аргентина, где месяц интернета обойдётся в 15.83 доллара, и Турция, где месячный доступ в интернет стоит 16.30 доллара. Средняя стоимость Интернета в США составляет 69.14 доллара в месяц, британцы ежемесячно платят в среднем по 40.68 доллара. А наиболее дорогим оказался интернет в Объединённых Арабских Эмиратах, где пользователям приходится платить по 160.45 доллара в месяц.

Украина, к сожалению, не представлена в рейтинге. Ближайшие к нам соседи – поляки – в среднем платят 18.80 доллара за месяц доступа к сети. Средняя скорость на загрузку в Польше составляет 55.36 Мбит/сек, а на отправку – 20.47 Мбит/сек.

Среднемесячный ценник на интернет-услуги в Литве, Латвии и Эстонии составляет 17.33 долл., 19.23 долл. и 28.45 долларов соответственно.

Полную таблицу с данными по всем представленным в рейтинге странам можно посмотреть на web-сайте Compare the Market.

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