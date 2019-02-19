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Ultra HD Blu-ray

13 лет назад компания Samsung представила индустрии первый проигрыватель дисков Blu-ray. Сегодня же в компании заявляют о том, что покидают американский рынок Blu-ray и в ближайшем будущем не планируют выпускать нового оборудования, поддерживающего данную технологию.

В апреле прошлого года о своём желании покинуть рынок новых проигрывателей Blu-ray дисков заявила компания Oppo. Теперь же её примеру, похоже, решила последовать и компания Samsung. Согласно сообщениям издания Cnet, в компании Samsung подтвердили информацию о том, что впредь не планируют разрабатывать новых проигрывателей Blu-ray дисков – ни 1080p совместимых, ни 4К совместимых – для американского рынка.

В последний раз компания Samsung выпускала на рынок новый проигрыватель Blu-ray дисков в 2017 году, и с тех пор хранила молчание касательно своих планов, связанных с выпуском новых устройств. А представители компании старались избегать вопросов на эту тему во время последних отраслевых выставок – таких, как IFA в Берлине или проходившая в январе CES.

Согласно информации из неназванного источника, в Samsung разрабатывалась новая модель проигрывателя Blu-ray дисков, которая должна была быть выпущена на рынок в этом году. Однако, тот же источник затем заявил в интервью изданию Forbes о том, что данный проект закрыт.

Такое решение особо никого не удивляет в свете происходящего на рынке. Распространение потоковых платформ становится повсеместным, в частности – в США, и, согласно последним данным, на долю продаж дисков Blu-ray сегодня приходится лишь 5.3% от всех продаж дисков на территории США – и это намного ниже доли DVD (которая сегодня всё ещё внушительна – 57.9%).

В «битве технологий» – подобной той, которая в прошлом имела место быть между VHS и Betamax – технология Blu-ray победила конкурирующий формат HD DVD, продвигавшийся компанией Toshiba. Благодаря активной поддержке таких технологических гигантов, как Samsung, Panasonic и Sony, формат Blu-ray в конечном итоге стал стандартом для физических носителей для записи видео в разрешении 1080p, а затем и 4К. В частности, решение компании Sony включить поддержку воспроизведения Blu-ray дисков в игровые консоли PS3 и PS4 помогло обеспечить проникновение совместимого с форматом оборудования в дома пользователей.

Пока нет никакой информации, которая говорила бы о намерениях компании Samsung изъять уже имеющиеся в продажи модели из американских магазинов, однако если продажи дисков Blu-ray не увеличатся, простимулировав тем самым производителей разрабатывать новые модели таких проигрывателей, мы можем стать свидетелями начала конца формата Blu-ray.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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