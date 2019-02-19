13 лет назад компания Samsung представила индустрии первый проигрыватель дисков Blu-ray. Сегодня же в компании заявляют о том, что покидают американский рынок Blu-ray и в ближайшем будущем не планируют выпускать нового оборудования, поддерживающего данную технологию.

В апреле прошлого года о своём желании покинуть рынок новых проигрывателей Blu-ray дисков заявила компания Oppo. Теперь же её примеру, похоже, решила последовать и компания Samsung. Согласно сообщениям издания Cnet, в компании Samsung подтвердили информацию о том, что впредь не планируют разрабатывать новых проигрывателей Blu-ray дисков – ни 1080p совместимых, ни 4К совместимых – для американского рынка.

В последний раз компания Samsung выпускала на рынок новый проигрыватель Blu-ray дисков в 2017 году, и с тех пор хранила молчание касательно своих планов, связанных с выпуском новых устройств. А представители компании старались избегать вопросов на эту тему во время последних отраслевых выставок – таких, как IFA в Берлине или проходившая в январе CES.

Согласно информации из неназванного источника, в Samsung разрабатывалась новая модель проигрывателя Blu-ray дисков, которая должна была быть выпущена на рынок в этом году. Однако, тот же источник затем заявил в интервью изданию Forbes о том, что данный проект закрыт.

Такое решение особо никого не удивляет в свете происходящего на рынке. Распространение потоковых платформ становится повсеместным, в частности – в США, и, согласно последним данным, на долю продаж дисков Blu-ray сегодня приходится лишь 5.3% от всех продаж дисков на территории США – и это намного ниже доли DVD (которая сегодня всё ещё внушительна – 57.9%).

В «битве технологий» – подобной той, которая в прошлом имела место быть между VHS и Betamax – технология Blu-ray победила конкурирующий формат HD DVD, продвигавшийся компанией Toshiba. Благодаря активной поддержке таких технологических гигантов, как Samsung, Panasonic и Sony, формат Blu-ray в конечном итоге стал стандартом для физических носителей для записи видео в разрешении 1080p, а затем и 4К. В частности, решение компании Sony включить поддержку воспроизведения Blu-ray дисков в игровые консоли PS3 и PS4 помогло обеспечить проникновение совместимого с форматом оборудования в дома пользователей.

Пока нет никакой информации, которая говорила бы о намерениях компании Samsung изъять уже имеющиеся в продажи модели из американских магазинов, однако если продажи дисков Blu-ray не увеличатся, простимулировав тем самым производителей разрабатывать новые модели таких проигрывателей, мы можем стать свидетелями начала конца формата Blu-ray.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.