Украинские провайдеры планируют провести акцию протеста против несоблюдения владельцами инфраструктур Закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Об этом пишет Internet.UA.

Отмечается, что данный закон является одним из самых главных регуляторов деятельности телеком-отрасли, поскольку предусматривает обеспечение доступа к инфраструктуре объектов, в том числе и телекоммуникационных, а также устанавливает размер платы за предоставленный доступ.

Однако негодование провайдеров по всей стране вызывает тот факт, что закон еще полностью не проработан и утвержден не во всех аспектах. В связи с этим многие собственники инфраструктур пренебрегают исполнением требований, устанавливая собственный желаемый размер платы за доступ, что сильно бьет по карману провайдерам, а вследствие – и потребителям услуг.

Сообщается, что на митинг протеста уже готовы выйти около 2000 телеком-представителей. Они намерены создать единый документ, включающий требования провайдеров со всей страны. Таким образом планируется обратить внимание властей на существующую проблему, а также привлечь авторитетных лиц к содействию.

В то же время активного сотрудничества в борьбе за интересы провайдеров со стороны властей пока не отмечается.

«Как оказалось, в нынешнем составе Верховной Рады болеющих за телеком-отрасль практически нет: многие законопроекты, которые могли бы вывести этот довольно существенный сегмент бизнеса из состояния стагнации, так и остаются законопроектами, а то, что иногда пытаются протянуть в парламент – больше похоже на попытку заработать на провайдерах и, параллельно, установить цензуру в сети», — говорится в сообщении.

Напомним, к середине текущего года украинские провайдеры будут вынуждены поднять цены на интернет. Основной причиной грядущего подорожания называют инфляцию в стране.

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