Видеоплатформа Netflix прекращает сотрудничество с Marvel, в связи с чем продолжение сериалов по популярным комиксам снято не будет. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Сообщается, что причиной прекращения показа сериалов «Каратель» и «Джессика Джонс» на платформе Netflix стали отнюдь не низкие рейтинги картин. Дело в том, что Disney планирует до конца года запустить видеосервис Disney+, где и будет показывать контент производства Marvel. Второй причиной прекращения сотрудничества называется нежелание Netflix производить уплату лицензионных отчислений конкурентам за использование героев.

В свое время Netflix предвидел возможный уход Marvel на материнскую платформу, в связи с чем совершил покупку компании Millarworld, которая также издает комиксы и является конкурентом Marvel.

Напомним, сотрудничество Netflix и Disney началось еще в 2016 году. Тогда стриминговый сервис предоставил зрителям некоторые фильмы производства компании.

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