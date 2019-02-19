Прошедший год принес мобильным операторам доход в более чем 38 миллиардов гривен. Кроме того, состоянием на 1 января 2019 года в Украине было зафиксировано более 108 млн. абонентов связи, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, всего за 2018 год потребителям было предоставлено услуг телекоммуникационной и почтовой связи на 72,6 млрд. грн., из них только на население было потрачено 42,9 млрд.

В частности, услуги мобильных операторов принесли доход в 38, 521 млрд. грн., фиксированной телефонной связи – 5, 651 млрд. грн., кабельного ТВ – 2,076 млрд. грн., а интернет-услуги – 12,273 млрд. грн.

Мобильные операторы вышли в лидеры не только по сумме дохода, но и по количеству абонентов. За прошедший год число пользователей мобильной сети выросло до 53,9 млн., кабельного телевидения – до 2,2 млн. (754 тыс. – цифровое), а интернет-пользователей – до 26,06 млн.

Напомним, ранее Mediasat писал, что количество пользователей гигабитного интернета «Ланет» выросло до 100 тысяч.

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