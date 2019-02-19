Киевстар протестует против сбора личных данных абонентов Антимонопольным комитетом (АМКУ). Компания решила повторно оспорить требования АМКУ на предоставление статистических данных через суд. Об этом пишет Delo.ua.

Сообщается, что двумя годами ранее оператор связи уже обращался с подобным заявлением в суд, однако проиграл дело. Компания рассматривает сбор информации Антимонопольным комитетом как покушение на личную жизнь абонентов, поскольку запрашиваемые документы и статистика содержат персональные данные и записи мобильных разговоров.

Причиной обращения в суд в 2017 году стал штраф, который АМКУ выписала Киевстару за несоблюдение требований. В ответ на это компания поставила под сомнение право Комитета на запрашивание такого рода информации.

Отмечается, что прошение оператора о повторном пересмотре дела появилось в списке жалоб, поступивших в Конституционный суд, 15 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, едва не лишила Киевстар радиочастотной лицензии. Оператору было предъявлено обвинение в использовании не всех доступных ему частотных ресурсов.

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