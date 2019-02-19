Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, аннулирует радиочастотную лицензию компании «Украинские новейшие технологии», которая владеет брендом Freshtel. Оператор лишится разрешения в связи с тем, что применял не весь объем заявленного ресурса. Об этом пишет Internet.UA.

Сообщается, что в 2006 году Freshtel получил лицензию на использование частот в диапазоне 3400-3600 МГц на территории 27 регионов Украины. В течение 10 лет лицензиат должен был полностью освоить полученный ресурс, однако этого не последовало. Кроме того, НКРСИ выяснила, что оператор имеет разрешение на использование радиоэлектронных средств (обязательное для получивших лицензию) только от 15 регионов из всех доступных.

Отмечается, что за 13 лет Нацкомиссия зафиксировала всего шесть случаев работы Freshtel на радиочастотном ресурсе пяти областей. Также на протяжении полугода лицензиат нарушал условия оплаты за пользование радиочастотным ресурсом, внося ренту несвоевременно и не в полном объеме.

Исходя из этого, на сегодняшнем заседании члены НКРСИ приняли единогласное решение об аннулировании лицензии Freshtel.

Напомним, недавно радиочастотной лицензии едва не лишился Киевстар. Нацкомиссия также предъявила оператору обвинение в неполном использовании предоставленного ему ресурса. Однако компания смогла переубедить членов комиссии.

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