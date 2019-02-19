Аргентине удалось сохранить свои права на передачу данных в Ka-диапазоне и доступ к орбитальной позиции 80 градусов западной долготы, взяв в краткосрочную аренду старый спутник у компании SES. Об этом пишет Advanced Television.

Космический аппарат Astra 1H, принадлежащий компании SES, прибыл в «аргентинскую» орбитальную позицию 4 сентября прошлого года – об этом сообщало издание Space Intel Report, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), отслеживающего движения спутников.

По данным того же NORAD, 11 января текущего года спутник Astra 1H покинул данную орбитальную позицию. Спутник находился в этой позиции на протяжении 90 дней – таким образом, формально Аргентина выполнила требования, установленные ITU в качестве условия для выдачи разрешения на использование частот Ka-диапазона.

В отдельной публикации было сказано, что Аргентина выплатила компании SES за аренду спутника Astra H1 сумму в 7 миллионов евро.

Впрочем, аренда спутника Astra H1 несёт в себе больше вопросов, чем ответов, и не в последнюю очередь – вопросов о том, что аргентинская компания ARSAT планирует делать дальше. Ещё в 2015 году компания предварительно договаривалась о производстве нового спутника, а также – об условиях контракта с Arianespace касательно запуска данного спутника в этом году. Однако оба эти соглашения были расторгнуты – похоже, ещё несколько лет назад.

То же самое можно сказать и о планировавшемся совместном предприятии с Hughes Network Systems, которое могло бы заняться созданием нового спуска: данная схема потерпела крах из-за проблем с финансированием.

Иными словами, пока всё идёт к тому, что в конечном итоге Аргентина сохранит за собой орбитальную позицию, но это будет орбитальная позиция без действующего спутника.

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