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Спутник связи

Аргентине удалось сохранить свои права на передачу данных в Ka-диапазоне и доступ к орбитальной позиции 80 градусов западной долготы, взяв в краткосрочную аренду старый спутник у компании SES. Об этом пишет Advanced Television.

Космический аппарат Astra 1H, принадлежащий компании SES, прибыл в «аргентинскую» орбитальную позицию 4 сентября прошлого года – об этом сообщало издание Space Intel Report, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), отслеживающего движения спутников.

По данным того же NORAD, 11 января текущего года спутник Astra 1H покинул данную орбитальную позицию. Спутник находился в этой позиции на протяжении 90 дней – таким образом, формально Аргентина выполнила требования, установленные ITU в качестве условия для выдачи разрешения на использование частот Ka-диапазона.

В отдельной публикации было сказано, что Аргентина выплатила компании SES за аренду спутника Astra H1 сумму в 7 миллионов евро.

Впрочем, аренда спутника Astra H1 несёт в себе больше вопросов, чем ответов, и не в последнюю очередь – вопросов о том, что аргентинская компания ARSAT планирует делать дальше. Ещё в 2015 году компания предварительно договаривалась о производстве нового спутника, а также – об условиях контракта с Arianespace касательно запуска данного спутника в этом году. Однако оба эти соглашения были расторгнуты – похоже, ещё несколько лет назад.

То же самое можно сказать и о планировавшемся совместном предприятии с Hughes Network Systems, которое могло бы заняться созданием нового спуска: данная схема потерпела крах из-за проблем с финансированием.

Иными словами, пока всё идёт к тому, что в конечном итоге Аргентина сохранит за собой орбитальную позицию, но это будет орбитальная позиция без действующего спутника.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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