Ericsson улучшила 5G-платформу для плавной эволюции сети

Компания Ericsson продолжает развивать свою платформу для сетей связи пятого поколения 5G Platform и портфель сопутствующих решений для ядра сети, сети радиодоступа, транспортных сетей и оркестрации сервисов.

В портфеле 5G Platform появились новые продукты, обеспечивающие эффективность, гибкость, плавность развития, а также масштабирование сетей 5G. Они дополняют ранее представленное решение для совместного использования частотного ресурса Ericsson Spectrum Sharing. В результате платформа 5G, изначально сфокусированная на сценариях для интернета вещей (IoT), превратилась в наиболее полное платформенное решение, поддерживающее сценарии улучшенного мобильного широкополосного доступа (МШПД) и фиксировано-беспроводного доступа.

«Имеющийся у Ericsson портфель решений позволяет операторам внедрять услуги 5G уже сегодня. В настоящее время мы запускаем в коммерческую эксплуатацию сети 5G в США, Европе, Австралии и странах Азии. Мы постоянно развиваем свой портфель решений, чтобы облегчить жизнь нашим заказчикам, помочь им справиться с растущим трафиком данных, упростить эксплуатацию сетей и обеспечить доход от услуг на базе технологий 5G», — комментирует исполнительный вице-президент и глава бизнес-подразделения сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Единое ядро сети для 4G и 5G

Чтобы гарантировать плавность развития технологий 5G в сетях операторов, Ericsson добавил в портфель для облачного ядра (Cloud Core) семь новых продуктов с поддержкой как автономной, так и неавтономной архитектур 5G. Также для непрерывности работы сервисов предусмотрена поддержка более ранних архитектур.

Двухрежимное облачное 5G-ядро Dual-mode 5G Cloud Core оптимизировано для работы в облаке, что обеспечивает автоматическое управление пропускной способностью, эффективность и бесперебойность выполнения операций. В ядре предусмотрена высокопроизводительная плоскость пользователя, соответствующая требованиям 5G-сценариев, а также открытые APIs для использования инновационных возможностей слайсинга и периферийных вычислений.

Повсеместная транспортная сеть для услуг 5G

На раннем этапе технологии 5G будут внедряться в мобильных сетях в городах, а затем – для улучшения пропускной способности сетей 4G и развертывания 5G-покрытия в сельской местности. В связи с необходимостью постоянно комбинировать решения для кабельной инфраструктуры и радиорелейные решения для транспортных сетей Ericsson представляет новые РРЛ-решения MINI-LINK 6200 – это семейство 5G-ready решений дальней связи с поддержкой скоростей передачи данных до 10 Гбит/сек. Компания также расширяет портфель маршрутизаторов и fronthaul-решений за счет новых гибких модульных решений.

«Мы выбрали радиорелейную связь в качестве главного компонента нашей транспортной сети, поскольку РРЛ-решения запускаются в коммерческую эксплуатацию в кратчайшие сроки. Они используются как для backhaul-радидоступа, так и для подключения удаленных районов с помощью систем дальней связи. Продукты семейства MINI-LINK 6200 позволяют экономически эффективно обрабатывать растущий трафик», — говорит старший менеджер подразделения сетей MTN Nigeria Альберт Макюр (Albert Makyur).

Радиосвязь и виртуализированная сеть радиодоступа (vRAN)

Появление 5G не только сформировало потребность в новых частотных диапазонах, но также привело к необходимости оптимизации конструкции сайтов и обеспечило больше возможностей для увеличения пропускной способности сотовых сетей в точном соответствии с потребностями операторов. Ericsson представил девять новых решений для радиосвязи с поддержкой двух и трех диапазонов, и технологии Massive MIMO.

Новое важное достижение специалистов Ericsson – виртуализация программного обеспечения 5G NR, управляющего передачей данных большому числу пользователей. Эта новая функциональность дает операторам возможность внедрять архитектуру, позволяющую улучшить анализ обрабатываемого трафика и в итоге получить дополнительную гибкость, необходимую для некоторых сценариев развертывания.

Автоматизированный сервис оркестрации для упрощения процесса эксплуатации

Растущая сложность сетей требует от операторов принятия мер для упрощения процесса их эксплуатации. Улучшенное решение для динамической оркестрации Ericsson Dynamic Orchestration обеспечивает автоматизацию процесса слайсинга сети — создание, тестирование и развертывание новых сегментов с целью быстрого внедрения 5G-услуг.

Чтобы обеспечить лучшее качество услуг для абонентов, в этом решении применяются ИИ-технологии автоматизации с обратной связью, предназначенные для гибридных сетей, построенных на базе оборудования и решений разных производителей (включая физические, виртуальные и контейнерные сетевые функции), для выявления ухудшения качества обслуживания и моментальной адаптации сети.

«По процессе активного развития нашей сети за счет внедрения технологий 5G нам требуется упрощать сетевые операции, чтобы быстрее запускать новые функциональности и иметь возможность постоянно внедрять инновации. Решение 5G Cloud Core обеспечивает возможность для гибкого и экономически эффективного развития ядра 4G в сторону одновременной поддержки технологий 4G и 5G. В дополнение к этому, решение Ericsson Dynamic Orchestration дает возможность автоматизировать процесс сегментации сети и таким образом сократить срок запуска новых услуг с нескольких недель до нескольких часов», — говорит глава программы 5G компании Swisscom Патрик Вейбель (Patrick Weibel).

Экономический эффект внедрения 5G

По данным отчета Ericsson Mobility Report, к 2024 году объем трафика в мобильных сетях вырастет в пять раз, и к этому времени 25% мобильного трафика данных будет обрабатываться в сетях 5G. Чтобы операторы могли справляться с растущим объемом трафика и создавать новые сценарии на базе технологий 5G, в начале 2017 года компания Ericsson представила свою платформу 5G, и со временем платформа обрастает новыми решениями.

«Новые продукты демонстрируют стремление Ericsson обеспечить операторам возможности для плавного и эффективного перехода от сетей 4G к технологиям 5G. Что еще более важно, используя улучшенную платформу 5G, операторы смогут получать доход за счет развития 5G-сценариев, в которых на раннем этапе фокус делается на улучшенном МШПД и фиксировано-беспроводном доступе. Платформа также поддерживает возможности для масштабирования, а это означает, что операторы смогут внедрять все новые и новые услуги по мере их появления на рынке», — комментирует глава практики подразделения технологий для операторов компании Ovum Дэрил Шулар (Daryl Schoolar).

7 новых продуктов для ядра, 9 новых решений радиосвязи, виртуализация программного обеспечения 5G NR;

Улучшенная платформа 5G дает возможность плавно развивать сеть и развертывать масштабируемые 5G-услуги;

Операторы смогут справиться с растущим трафиком данных, упростить процесс эксплуатации сети и получать доход от услуг на базе технологий 5G.

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