Правительство китайской провинции Цзянси озвучило масштабный план по расширению сети 5G в регионе. Сети пятого поколения должны охватить местные крупные города в течение пяти лет, пишет русское подразделение Синьхуа.

«Провинция стремится стать пионером в области крупномасштабного коммерческого использования технологий 5G в стране и примером комплексного использования 5G в 2020 году. К 2023 году она намерена стать ключевой зоной для индустрии 5G в Китае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже к 2023 году в провинции прогнозируется не менее 10 компаний, специализированных на сетях пятого поколения. Кроме того, правительство рассчитывает, что минимум пять из них будет приносить доход в размере от 10 млрд юаней (более 1,5 млрд долл.) каждая.

Напомним, недавно Mediasat писал о том, что в китайской провинции Хубэй с помощью 5G планируют реализовать «умный хайвей» для беспилотных автомобилей – систему дорог с поддержкой централизованных транспортных сервисов.

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