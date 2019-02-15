Украинские операторы мобильной связи обещают поднять тарифы. Стоимость абонплаты может увеличиться вдвое, пишет UBR.

Уже к лету цена пакетов услуг операторов в среднем может вырасти с действующих 50-57 грн до 75 грн. Абонплата будет сниматься каждые 28 дней.

«Ожидается, что самые дешевые мобильные пакеты украинских операторов в 2019 году поднимутся в цене на 50%, а средние и дорогие — на 5-10%», — сообщает источник.

По данным аналитиков, повышение цен связано с желанием мобильных операторов «отбить» затраты на внедрение 4G и, попросту, нарастить ARPU (среднюю месячную выручку в расчете на одного абонента).

В свою очередь представители Vodafone, Киевстар и lifecell аргументируют грядущее подорожание внешними расходами и возрастанием потребностей клиентуры.

Напомним, к середине года украинские интернет-провайдеры также поднимут цены на свои услуги примерно на 25%.

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