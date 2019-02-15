В России создадут сервис Interactive Platform, который позволит подписчикам управлять контентом. Пользователи смогут создавать собственные видео, а также редактировать чужие. Предприниматели уже внесли инвестиции в разработку онлайн редактора, пишет Inc.

Инвестировали в проект российские предприниматели Сергей Солонин и Дмитрий Еремеев. На их средства будет создан видеоредактор.

«Инвестиции пойдут на разработку онлайн-редактора для создания видео и маркетплейса. Готовым продуктом станет мобильное приложение. В нем пользователи смогут создавать, геймифицировать и публиковать видео. На этапе создания автор встраивает в видео нужные механики управления и сам выбирает модель монетизации проекта. После публикации видео попадут на маркетплейс, где их продвижением занимается компания fix.ru», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в готовом виде проект будет представлен онлайн-кинотеатром, в котором зрители смогут управлять сюжетом. В разработке Interactive Platform уже имеется 8 фильмов, адаптированных под сервис.

Напомним, ранее в Австрии появился видеосервис для молодежи A1 Now.

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