Жители Беларуси теперь могут смотреть телеканал UATV в кабельных сетях. Об этом пишет официальный сайт вещателя.

Согласно данным, канал доступен абонентам операторов «Современные электронные технологии» и «Эфир». В дальнейшем планируется подключение еще к нескольким кабельным сетям.

Гендиректор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Людмила Березовская выразила надежду, что UATV будет не единственным украинским телеканалом на территории Беларуси. Поскольку контент нашего производства вызывает внушительный интерес белорусов, ожидается, что каналы-коллеги вскоре присоединятся к иновещателю.

«На самом деле, UATV стал первым украинским телеканалом, вошедшим в кабельные сети Республики Беларусь. Но я уверена, что за ним пойдут и другие украинские телеканалы, поскольку спрос на информацию из Украины и об Украине со стороны белорусского зрителя – огромный», — поделилась Березовская.

Напомним, в прошлом месяце украинский канал иновещания UATV получил разрешение на распространение в Беларуси. Приказ был подписан министром информации Александром Карлюкевичем.

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