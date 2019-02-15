Телеканал ТВА получил лицензию на спутниковое вещание. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно поддержал выдачу разрешения на трансляцию, пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, канал уже начал вещать в тестовом режиме, заключив контракт с «Укркосмосом».

«Кроме того ТВА обратился в Нацсовет за просчетом частоты для местного цифрового мультиплекса. Нацсовет передал заявку в Украинский государственный центр радиочастот, который уже ответил, что выделил частоту и согласовывает ее с Генеральным штабом», — сообщает Детектор Медиа.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что Kartina TV в партнёрстве с SES запустят платформу спутникового телевидения.

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