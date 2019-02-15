В США операторы спутникового и кабельного ТВ теряют абонентов. За минувший год от платных услуг отказались более 2,5 млн. пользователей, пишет Cord Cutter News.

Сообщается, что наиболее масштабные потери понес оператор спутникового телевидения Dish. За последний квартал 2018 года от его услуг отказались 334 тыс. абонентов. Другой известный поставщик аналогичных услуг – DirecTV – потерял более 650 тыс. пользователей. Внушительное снижение показателей демонстрируют также и кабельные операторы: Spectrum с потерями в 36 тыс. абонентов, а также Comcast и Fios с 19 тыс. и 46 тыс. отказавшихся соответственно.

Как отмечает источник, ситуация может возыметь куда более плохой исход для маленьких компаний. К примеру, кабельный оператор RTC планирует прекратить предоставление ТВ-услуг. Ожидается, что, в связи с текущей проблемой, его примеру могут последовать многие.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о намерении крупнейших американских операторов платного ТВ поднять тарифы с текущего года.

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