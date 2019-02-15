Финская Sonera высказала намерение купить долю уставного капитала крупнейшего молдавского оператора связи. Таким образом, Sonera Holding BV может стать новым владельцем Moldcell (Fintur Holdings BV), сместив своего предшественника – Turkcell. Об этом пишет Point.

Сообщается, что еще недавно Turkcell планировала остаться во главе правления Fintur, однако сменила решение. Об этом свидетельствует последнее заявление Telia — норвежского акционера компании, который также высказал намерение покинуть холдинг.

«Moldcell из Молдовы доступна для немедленной продажи и продается по разумной цене с учетом произошедших изменений», — комментируют ситуацию в Telia.

Предположительно, причиной масштабных изменений в структуре Moldcell являются финансовые проблемы. Согласно данным, непокрытые убытки оператора на 2017 год составили более 1 млрд. леев (около €52 млн).

Напомним, недавно Mediasat сообщал о том, что Литовская компания CGates купит сеть кабельного телевидения Splius.

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