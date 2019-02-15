По итогам прошлого года IPTV обогнал DTH, став второй по количеству подписчиков платформой многоканального доступа после кабельного ТВ. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении агентства Kagan – исследовательского подразделения S&P Global Market Intelligence.

Согласно данным Kagan, годовой рост в секторе IPTV составил 14.3%, что является наиболее высоким показателем среди трёх основных дистрибуционных платформ. На долю IPTV пришлось 23.4% от общего рынка, охватывавшего по состоянию на конец года 1.07 миллиарда домохозяйств, и, согласно прогнозам Kagan, в ближайшие пять лет темпы совокупного годового роста (CAGR) в секторе составят 7%.

По данному показателю IPTV будет таким образом отставать лишь от сектора платного цифрового наземного ТВ, где CAGR в ближайшие пять лет составит 8.5%.

Несмотря на то, что кабельное ТВ в ближайшие пять лет сохранит за собой статус крупнейшей многоканальной платформы во всём мире, общее количество её абонентов по прогнозам будет снижаться к 2023 году при CAGR на уровне 0.3% – главным образом, в силу миграции подписчиков на IPTV в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы.

Согласно данным Kagan, мировой рынок услуг многоканального доступа в 2018 году вырос на 3.1% в сравнении с предыдущим годом. Крупнейшими рынками услуг многоканального доступа остаются Китай, Индия и США – на долю этих стран в 2018 году приходилось 57% от общего числа подписчиков. К 2023 году, согласно прогнозам, на долю Китая и Индии будет приходиться 50% общего мирового рынка таких услуг.

Прогнозируется, что в ближайшие пять лет количество подписчиков услуг многоканального доступа будет расти при CAGR на уровне 2.4%, достигнув отметки в 1.21 миллиарда. К концу 2018 года проникновение служб многоканального доступа достигло отметки в 60% и в ближайшие пять лет должно вырасти до 61.2%.

В Kagan прогнозируют, что рост количества домохозяйств, подключающихся к услугам провайдеров многоканального доступа, будет замедляться по мере того, как рынки таких услуг в странах Европы, Северной Америки и развитых странах Азии будут приближаться к насыщению.

Напомним, ранее аналитики GFK Ukraine выяснили, сколько украинцы готовы платить за пакет спутниковых телеканалов.

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