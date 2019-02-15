Discovery International запустил подразделение для производства детского контента. Discovery Kids Media будет создавать и распространять продукцию на территории Латинской Америки, пишет Телеспутник.

Сообщается, что новый филиал уже имеет в разработке более 15 проектов, созданных в сотрудничестве с крупными компаниями-производителями контента, такими как eOne Family, Zodiak Kids и TV Pinguim.

В целом Discovery Kids Media займется созданием различных анимационных программ и шоу для детей. Также вобязанности подразделениябудет входить продвижение тематической фан-атрибутики с мультипликационными персонажами.

Напомним, ранее НТВ-ПЛЮС совместно с MEGOGO запустили сервис «Детский Премиум».

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