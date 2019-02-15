Потоковая платформа CuriosityStream, запущенная основателем канала Discovery Джоном Хендриксом и специализирующаяся на документальном кино, заявила о сборе 140 миллионов долларов (123.9 миллиона евро) частных инвестиций, которые должны обеспечить компании дальнейший рост.

В качестве единственного агента по размещению выступила компания Stifel Investment Banking. Среди новых инвесторов – Blum Capital Ventures и TimesSquare Capital Management.

Средства, полученные таким способом, а также средства, полученные из других источников в CuriosityStream планируют направить на расширение собственного архива документальных фильмов мирового класса, развитие технической базы и продвижение своих предложений по всему миру.

«Это важный шаг на пути к реализации наших масштабных планов, связанных с продвижением CuriosityStream к зрительской аудитории по всему миру, – говорит президент и генеральный директор CuriosityStream Клинт Стинчкомб. – Сотни миллионов человек во всём мире переходят к потреблению развлекательного и видеоконтента в режиме «по запросу». Мы являемся свидетелями сейсмического сдвига в поведении потребителей, и это финансирование ускорит тот динамический рост, который мы видим на протяжении последних 12 месяцев».

В конце 2018 года компания достигла в своём развитии знаковой вехи: её абонентская база достигла отметки в 1 миллион платных подписчиков, а библиотека контента перевалила за 2 000 позиций. К концу 2019 года, согласно прогнозам CuriosityStream, зритель сможет выбирать из более чем 3 000 позиций, среди которых будут и эксклюзивные оригинальные фильмы, записанные в стандарте 4K.

Напомним, CuriosityStream начал работу в марте 2015 года на рынке США. В октябре того же года видеосервис вышел на международный рынок.

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