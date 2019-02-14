11 февраля в СМИ появилась информация о том, что якобы было арестовано имущество столичного провайдера, который уклонился от уплаты налогов на сумму в 8,1 млн гривен. Однако, как сказано в официальном сообщении ГФС, было арестовано имущество подозреваемого – директора компании-провайдера, а не имущество самого провайдера.

При этом название компании не уточнялось. Но ряд интернет-ресурсов назвали компанию «Дабл-Ю Нет Украина» (Wnet) в качестве этого провайдера. Mediasat обратился в компанию с просьбой прокомментировать эту ситуацию? И самое главное выяснить, кому было нужно недобросовестное размещение информации и зачем вводить в заблуждение СМИ.

«Факты на лицо. Мы с удовольствием предоставляем Вам справку об отсутствии задолженности перед ГФС. Компания «Дабл-Ю Нет Украина» работает честно, налоги платит вовремя. Нам приятно изобилие внимания, но хотелось бы больше рассказывать о новых проектах и решениях, открытиях и достижениях. Хочется обратить Ваше внимание на то, что постановлением Киевского апелляционного административного суда от 26.06.2018 года по делу №826/13639/16 были отменены все без исключения противоправные налоговые уведомления-решения, а следовательно — ООО «Дабл-Ю Нет Украина» не является фиктивной организацией и никогда не сотрудничала с фиктивными организациями. В свою очередь наша компания вела вполне законную хозяйственную деятельность. Также, по уголовному делу, которое было возбуждено по факту якобы «незаконных» действий «Дабл-Ю Нет Украина» и его руководителя (что открыто по признакам предмета спора вышеупомянутого административного дела №826/13639/16), сегодня нет ни одного обвинительного приговора суда, банковские счета компании и руководителей не арестованы. Так кто и что напутал? Или ГФС, как обычно, отчиталась о «крупных победах» в борьбе с бизнесом или некоторые СМИ сильно перестарались или не разобрались? И был ли мальчик вообще!? :)», – прокомментировали сложившуюся ситуацию в Wnet.

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