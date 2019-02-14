Vodafone Украина совместно с производителем техники Huawei запустил пилотный проект «Золотой кластер». Целью сотрудничества является улучшение качества связи 3G и 4G в Украине. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«В рамках «Золотого кластера» стороны намерены проверить работу таких технологий, как MIMO 4×4, активные антенные модули с поддержкой одновременно двух диапазонов 1800/2600 МГц (AAU), разделение секторов 4T6S и 2T9S. Также планируется, что за счет включения дополнительного функционала на сети удастся сократить энергопотребление на сетях третьего поколения. Итоги тестов будут подведены в июне», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что тестирование сети пройдет в Харькове на базе проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

Напомним, недавно Mediasat писал о том, что Vodafone протестирует собственную сеть интернета вещей.

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