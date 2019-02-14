Подразделение Vodafone в Германии совместно с региональной общественной вещательной компанией WDR протестирует передачу ТВ-сигнала через сеть 5G. Об этом пишет Broadband TV news.

Сообщается, что передаваться сигнал будет в стандарте HD, а принимать его можно будет с помощью мобильных устройств. По предварительным подсчетам, тестирование должно пройти в течение текущего года.

Изначально проверять передачу сигнала с помощью 5G будут в лабораториях Дюссельдорфа и Альденховена. Через год исследования планирует перенести в Кельн, в штаб компании WDR.

Отмечается, что ранее другой немецкий вещатель Bayerischer Rundfunk со своими партнерами запустил в рамках баварского проекта 5G Today тестовое вещание телепередач в сети пятого поколения.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что Vodafone подписал контракт с американской компанией International Business Machines. Целью их сотрудничества должна стать интенсификация развития сети пятого поколения, а также искусственного интеллекта и облачных сервисов в Европе.

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